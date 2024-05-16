Психиатр назвал лучшую альтернативу сухому закону
Психиатр-нарколог Магалиф: Сухой закон не поможет оздоровить общество
В России с каждым днём увеличивается число людей с алкогольной зависимостью. Если ввести сухой закон, это вряд ли поможет решить проблему. Почему — рассказал психиатр-нарколог Алексей Магалиф.
"Оздоровление общества нужно вести с пропаганды здорового образа жизни, а не борьбы со следствием", — пояснил специалист в разговоре с РИА "ФедералПресс".
По его словам, отталкиваясь от опыта антиалкогольной кампании в конце 1980-х годов, когда снизилась статистика по алкогольным психозам, — это был плюс, но в то же время увеличилось количество токсикоманов. Специалист предполагает, что подобное может произойти и сейчас. Кроме того, в то время не было такого распространения наркотических и психоактивных веществ.
Поэтому, не решив проблему наркозависимости и развитой инфраструктуры подпольного алкогольного бизнеса, сложно представить решение алкогольной проблемы. Помимо того, врач призвал не забывать о росте социального напряжения. Сухой закон в сегодняшних условиях может привести к непредсказуемым социальным проблемам ещё острее, чем во времена СССР, подчеркнул доктор.
Ранее Life.ru развеял 7 мифов о шампанском, в которые давно пора перестать верить. Этот напиток любят миллионы людей, но почти все либо пьют его неправильно, либо неправильно его хранят. Эти ошибки могут испортить впечатление от игристого на всю жизнь.