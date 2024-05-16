Психиатр назвал лучшую альтернативу сухому закону

В России с каждым днём увеличивается число людей с алкогольной зависимостью. Если ввести сухой закон, это вряд ли поможет решить проблему. Почему — рассказал психиатр-нарколог Алексей Магалиф.

"Оздоровление общества нужно вести с пропаганды здорового образа жизни, а не борьбы со следствием", — пояснил специалист в разговоре с РИА "ФедералПресс".

По его словам, отталкиваясь от опыта антиалкогольной кампании в конце 1980-х годов, когда снизилась статистика по алкогольным психозам, — это был плюс, но в то же время увеличилось количество токсикоманов. Специалист предполагает, что подобное может произойти и сейчас. Кроме того, в то время не было такого распространения наркотических и психоактивных веществ.

Поэтому, не решив проблему наркозависимости и развитой инфраструктуры подпольного алкогольного бизнеса, сложно представить решение алкогольной проблемы. Помимо того, врач призвал не забывать о росте социального напряжения. Сухой закон в сегодняшних условиях может привести к непредсказуемым социальным проблемам ещё острее, чем во времена СССР, подчеркнул доктор.