Педиатр рассказала, как оказать ребёнку первую помощь при аллергическом приступе

Аллергия у детей — это достаточно распространённая проблема, но не все родители знают, как распознать её признаки и что делать в случае её проявления. Как действовать, если замечены симптомы, рассказала педиатр и детский эндокринолог Юлия Орлова.

По её словам, аллергические реакции бывают двух видов: немедленного и замедленного типа.

"Аллергические реакции немедленного типа — это "съел и увидел, что съел" или "укусила оса, и не узнал своё лицо в зеркале", то есть она проявляется сразу после контакта с аллергеном или в течение нескольких часов", — пояснила врач в беседе с РИА "ФедералПресс".

Кроме того, такая реакция очень опасна, ведь может возникнуть анафилактический шок или отёк Квинке. В этом случае помощь должна быть оказана незамедлительно, ведь ребёнок может погибнуть, поэтому необходимо сразу вызвать скорую помощь. Что касается реакции замедленного типа, она развивается постепенно.

Поэтому, чтобы распознать появление аллергии, нужно обращать внимание на следующие признаки: различные кожные высыпания, покраснения, сухость;

глазные симптомы: покраснение, слезотечение, зуд;

чиханье, заложенность носа, кашель или одышка после контакта с возможным аллергеном;

рвота, понос, боли в животе после приёма определённых продуктов, а также отёк языка или гортани.

Если родители заметили аллергическую реакцию у ребёнка, то необходимо: в случае ярко выраженной реакции немедленно обратиться за медицинской помощью;

заранее подготовиться к весенне-летнему сезону, если были замечены признаки аллергии на пыльцу;

проанализировать, что могло вызвать аллергическую реакцию, чтобы исключить контакт с этим веществом;

обеспечить ребёнка достаточным количеством воды;

дать антигистаминные препараты по рекомендации врача, если реакция умеренная;

при пищевых симптомах дать сорбенты.

При этом важно помнить, что самыми высокоаллергичными продуктами для детей в первый год жизни являются мёд, орехи, грибы, цитрусовые, морепродукты, красная рыба, икра, яичный белок и соя.