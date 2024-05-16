Актëр Андрей Курносов за рулём иномарки попал в ДТП под Донецком 16 мая, 17:08 Андрей Курносов. Обложка © kino-teatr.ru

В районе Донецка известный российский актëр Андрей Курносов попал в ДТП, его иномарка въехала в легковой автомобиль. "Mash на Донбассе" публикует кадры с места аварии. Судя по всему, серьёзных травм никто из участников столкновения не получил.

Актëр Андрей Курносов попал в ДТП под Донецком. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Инцидент произошёл на Макеевском шоссе. Видео снял очевидец ДТП, двигавшийся в соседнем ряду. Курносов снимался в сериалах "Балабол", "Физрук", а также в фильмах "Инспектор Гаврилов", "Озабоченные, или Любовь зла", "Я худею" и других.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области автомобиль столкнулся с микроавтобусом, который перевозил вахтовиков, в результате ДТП пострадало десять человек. Причины аварии выясняются.

Авторы Татьяна Миссуми