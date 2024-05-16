В Москве начал работу Всероссийский слёт "Хранители истории"

В Москве стартовал второй слёт Всероссийского проекта "Хранители истории", который проходит с 16 по 17 мая на ВДНХ. В мероприятии принимают участие почти 600 участников из 85 регионов России, которых сопровождают 85 наставников и волонтёров.

"Хранители истории" — проект "Движения первых", который предоставляет возможность проявить свои организаторские, творческие и личностные качества, углубить знания по истории, внести вклад в сохранение исторической памяти. Сейчас в проекте участвуют более 75 тысяч человек. Благодаря активистам в стране восстановлено более 15 тысяч памятников.

"Всероссийский проект "Хранители истории" реализуется уже второй год. Сохранение истории и память о великих людях начинается с семьи. В каждой семье есть свои герои и свои воспоминания. Очень важно это не только сохранить, но и передать в достоверном виде последующим поколениям. Наша святая обязанность чтить память героев и великих людей, хранить историю и делать всё, чтобы наша страна процветала", — сказал заместитель председателя правления – руководитель аппарата "Движения первых" Марат Закиров.

Для участников мероприятия будет предоставлена насыщенная и информативная программа, включающая экспертные дискуссии, которые расширят знания в различных сферах. Кроме того, добровольцы познакомятся с работой с историческими документами, технологиями сохранения памятников архитектуры, а также приобретут навыки по несению почётного караула. В рамках групповой работы под руководством экспертов и наставников участники смогут принять участие в конкурсах ораторского мастерства, изучить методы создания патриотического медиаконтента, а также обменяться опытом.

Слёт завершится 17 мая церемонией посвящения участников в Хранителей истории. Всем активистам вручат символический значок.