"Движение первых" объявило о старте новой акции ко Всемирному дню здоровья

Сегодня, 7 апреля, отмечается Всемирный день здоровья. В честь него "Движение первых" объявило о старте Всероссийской тематической акции "Здоровье в Движении" — кампания нацелена на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и повышение роли семьи в его популяризации, сообщает пресс-служба организации.

"Здоровый образ жизни — это важная часть жизни каждого человека. Это правильное питание, регулярные физические упражнения, отказ от вредных привычек. Такое поведение помогает поддерживать здоровье и в целом повышает качество жизни человека. Я за правильный и гармоничный образ жизни и считаю, что следование ЗОЖ является важным аспектом для сохранения сил, физического и морального состояния, благополучия. Вместе с другими "Первыми" я принимаю участие в акции "Здоровье в Движении", чтоб показать, как интересно можно проводит время", — отметила участница "Первых" из Иркутской области Дарья Чудинова.

Участники акции могут выбрать любой из двух форматов участия — марафон "Полезные привычки Первых" или вызов "Шаги Первых". В рамках первого формата молодёжь по всей стране проводит мероприятия по популяризации здорового образа жизни. В частности, вместе со сверстниками и взрослыми "Первые" делают зарядку, делятся рецептами полезных блюд, организовывают активности на свежем воздухе и многое другое. Второй формат акции, реализуемый в сотрудничестве с социальной сетью "ВКонтакте", предполагает выполнение общей задачи для всех участников по совершению 100 миллионов шагов за 10 дней. На установление рекорда у "Первых" будет всего 10 дней (с 7 по 16 апреля). Всего же акция продлится до 30 апреля. Самые активные "Первые" получат памятные подарки.

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля с 1950 года. В этот день в 1948 году вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее Life.ru сообщал, что "Движение первых" запустило новый сезон Всероссийского проекта "Благо твори". В нём участвуют взрослое и молодое поколения, которые занимаются волонтёрской и социально значимой деятельностью.