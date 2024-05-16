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16 мая, 18:18

Белгородская школьница, родившая в туалете ТЦ, скрывала беременность от семьи

Девочка, родившая в туалете ТЦ, успешно скрывала всю беременность от родителей. Обложка © SHOT

Девочка, родившая в туалете ТЦ, успешно скрывала всю беременность от родителей. Обложка © SHOT

16-летняя девочка, родившая в туалете торгового центра в Старом Осколе, девять месяцев успешно скрывала беременность от родителей и бабушки. Мать подростка, которая даже не подозревала о том, что станет бабушкой, была шокирована начавшимися родами дочери, пишет SHOT.

Девочке, которая ошарашила весь Старый Оскол, 16 лет. Она живёт в полной семье с мамой, папой и бабушкой, учится в местном техникуме и чуть меньше десяти месяцев встречается с 18-летним парнем. Несмотря на предупреждения и строгие запреты не вступать с молодым человеком в близкую связь, она забеременела в самом начале отношений и все девять месяцев успешно скрывала это от родных. Живот у неё практически не увеличивался.

Молодой человек, от которого родила 16-летняя девушка в туалете ТЦ в Старом Осколе. Обложка © SHOT

Молодой человек, от которого родила 16-летняя девушка в туалете ТЦ в Старом Осколе. Обложка © SHOT

Сегодня, когда подросток внезапно начала рожать в туалете магазина, мать, с которой они в тот момент были вместе, оказалась сильно шокирована, но смогла взять себя в руки и принять роды. Позднее подъехала и скорая помощь. В итоге у девочки родился здоровый мальчик весом 2,3 кг и ростом 47 см, сейчас он в отделении для новорождённых.

Молодая мама пока что в реанимации, но врачи обещают, что с ней всё будет хорошо. Её родители привлекать юношу к ответственности не будут — они планируют жить большой дружной семьёй. Новоиспечённый отец уже в поисках работы.

В Архангельске 15-летняя девочка родила в туалете ТЦ, а её парень оставил малыша умирать в лесу
В Архангельске 15-летняя девочка родила в туалете ТЦ, а её парень оставил малыша умирать в лесу

Напомним, ранее Life.ru писал, что белгородская школьница пришла на собеседование в ТЦ и родила в туалете. Инцидент произошёл в Старом Осколе. Подросток пришла устраиваться в магазин на должность кассира, но, почувствовав схватки, тут же побежала в туалет. Позже в Сети появились кадры, как прибывшая бригада медиков увозит юную мать и её ребёнка.

Евгения Мосс
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