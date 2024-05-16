На Украине заявили о разрушении 80% оборудования Трипольской и Змиевской ТЭС
Почти 80% оборудования Змиевской и Трипольской ТЭС уничтожено, завалы станций разбирают до сих пор. С таким заявлением выступил технический директор ОАО "Центрэнерго" Евгений Гарькавый в эфире телеканала "Киев 24".
"Практически 80% наших сооружений пострадали. Уничтожено дорогостоящее оборудование. Кроме того, что оно дорогостоящее, это оборудование долгосрочного изготовления", — сказал Гарькавый.
Он отметил, что разрушения критические. По его словам, разбор завалов будет продолжаться минимум полтора месяца. При этом Гарькавый добавил, что компания работает с европейскими государствами, чтобы получить оборудование.
Ранее Life.ru писал, что российские силы нанесли два удара по Славянской теплоэлектростанции (ТЭС) в подконтрольном Киеву районе ДНР. По данным СМИ, на территории ТЭС стояли системы ПВО С-300, но перехватить цели они не смогли.
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