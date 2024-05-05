Два "удара возмездия" настигли Славянскую ТЭС, минув защиту из С-300

Российские силы нанесли два удара по Славянской теплоэлектростанции (ТЭС) в подконтрольном Киеву районе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщают украинское издание "Страна", местные паблики в соцсетях и военкоры.

По сведениям корреспондентов, на территории ТЭС стояли системы ПВО С-300, однако перехватить цели они не смогли. В момент прилёта воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в контролируемых Киевом районах ДНР и Запорожья.