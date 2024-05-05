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5 мая, 13:54

Два "удара возмездия" настигли Славянскую ТЭС, минув защиту из С-300

Украинские СМИ и паблики сообщили о двух попаданиях в Славянскую ТЭС

Российские силы нанесли два удара по Славянской теплоэлектростанции (ТЭС) в подконтрольном Киеву районе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщают украинское издание "Страна", местные паблики в соцсетях и военкоры.

По сведениям корреспондентов, на территории ТЭС стояли системы ПВО С-300, однако перехватить цели они не смогли. В момент прилёта воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в контролируемых Киевом районах ДНР и Запорожья.

За прошедшие сутки Украина импортировала электроэнергию из двух соседних стран
За прошедшие сутки Украина импортировала электроэнергию из двух соседних стран

А за минувшую неделю российские войска поразили несколько энергетических и транспортных объектов на Украине, сделав 25 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием. Министр энергетики Незалежной заявил, что страна потеряла колоссальный объём генерирующих мощностей при "ударах возмездия", а их показатель упал более чем в два раза по сравнению с уровнем февраля 2022 года. По его словам, Россия уничтожила больше энергетических объектов, чем Украина успела восстановить во время отопительного сезона.

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Андрей Бражников
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