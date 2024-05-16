Власти Шри-Ланки направят делегацию в РФ после гибели своих граждан на Украине
Глава Шри-Ланки Ранил Викремесингхе принял решение направить в РФ спецделегацию, которая разберётся в делах вовлечения граждан страны в СВО. Такое заявление сделал руководитель МИД страны Тарака Баласурия. Он пообещал, что делегация сделает всё возможное, чтобы вернуть на родину ланкийцев.
"Нам стало известно, что контрабандисты обманным путём переправляли людей в Россию, привлекая их ложными обещаниями, например перспективой получения российского гражданства", — пояснил Баласурия.
По его словам, правительство страны расценивает подобное как торговлю людьми. Ранее министр обороны Премита Бандара Теннакун забил тревогу, заявив о том, что в спецоперации РФ на Украине погибли 16 отставных военнослужащих Шри-Ланки. Всего же, по оценке властей страны, в зоне конфликта участвуют 280 ланкийцев.
Ранее в США признали, что Киев использует привлекаемых в зону боевых действий для противостояния с Российской армией наёмников в качестве расходного материала. В то же время, по словам испанского учёного, самой крупной категорией расходного материала для выполнения наиболее опасных задач оказались вовсе не украинские военнослужащие. Для таких целей, уверен он, прежде всего использовали именно иностранных наёмных бойцов.
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