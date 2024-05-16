Власти Шри-Ланки направят делегацию в РФ после гибели своих граждан на Украине

Глава Шри-Ланки Ранил Викремесингхе принял решение направить в РФ спецделегацию, которая разберётся в делах вовлечения граждан страны в СВО. Такое заявление сделал руководитель МИД страны Тарака Баласурия. Он пообещал, что делегация сделает всё возможное, чтобы вернуть на родину ланкийцев.

"Нам стало известно, что контрабандисты обманным путём переправляли людей в Россию, привлекая их ложными обещаниями, например перспективой получения российского гражданства", — пояснил Баласурия.

По его словам, правительство страны расценивает подобное как торговлю людьми. Ранее министр обороны Премита Бандара Теннакун забил тревогу, заявив о том, что в спецоперации РФ на Украине погибли 16 отставных военнослужащих Шри-Ланки. Всего же, по оценке властей страны, в зоне конфликта участвуют 280 ланкийцев.