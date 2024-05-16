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Регион
16 мая, 20:27
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Власти Шри-Ланки направят делегацию в РФ после гибели своих граждан на Украине

Глава Шри-Ланки Ранил Викремесингхе принял решение направить в РФ спецделегацию, которая разберётся в делах вовлечения граждан страны в СВО. Такое заявление сделал руководитель МИД страны Тарака Баласурия. Он пообещал, что делегация сделает всё возможное, чтобы вернуть на родину ланкийцев.

"Нам стало известно, что контрабандисты обманным путём переправляли людей в Россию, привлекая их ложными обещаниями, например перспективой получения российского гражданства", — пояснил Баласурия.

По его словам, правительство страны расценивает подобное как торговлю людьми. Ранее министр обороны Премита Бандара Теннакун забил тревогу, заявив о том, что в спецоперации РФ на Украине погибли 16 отставных военнослужащих Шри-Ланки. Всего же, по оценке властей страны, в зоне конфликта участвуют 280 ланкийцев.

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Ранее в США признали, что Киев использует привлекаемых в зону боевых действий для противостояния с Российской армией наёмников в качестве расходного материала. В то же время, по словам испанского учёного, самой крупной категорией расходного материала для выполнения наиболее опасных задач оказались вовсе не украинские военнослужащие. Для таких целей, уверен он, прежде всего использовали именно иностранных наёмных бойцов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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