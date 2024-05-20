День травматолога, Всемирный день метрологии, Купальница: Праздники и приметы 20 мая Государственных праздников 20 мая в России нет. Поздравляем с профессиональными праздниками врачей-травматологов, а также производителей измерительной техники и сотрудников центров стандартизации и сертификации. Обливаемся водой на Купальницу. 20 мая, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 20 мая 2024 года? Обложка © Шедеврум

Всемирный день врача-травматолога

Дата в 2024 году: 20 мая, понедельник.

Международный праздник.

Профессиональный праздник врачей-травматологов отмечается в России 20 мая. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В России в 2024 году День травматолога отмечается 20 мая. Праздник проходит на неофициальном уровне. Это профессиональное торжество специалистов, которые причастны к травматологии. Среди них врачи-травматологи, ортопеды, хирурги, производители препаратов и оборудования, вспомогательный персонал. Праздник отмечается преподавателями, студентами, выпускниками профильных учебных заведений. Задача праздника — почтить труд врачей-травматологов и привлечь внимание к проблемам этого направления медицины.

Всемирный день метрологии

Дата в 2024 году: 20 мая, понедельник.

Другое название: День метрологии и стандартизации.

Международный праздник.

В России в 2024 году Всемирный день метрологии отмечается 20 мая и проходит 25-й раз. Он не закреплён на официальном уровне (в перечне памятных дат Российской Федерации). Праздник приурочен к подписанию Метрической конвенции 20 мая 1875 года. Документ вводил единые стандарты для 17 государств, принявших соглашение.

Метрология — это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В мероприятии принимают участие все имеющие отношение к данному направлению деятельности. В их число входят метрологи, инженеры, производители оборудования, измерительной техники, вспомогательный персонал, сотрудники центров стандартизации и сертификации. Преподаватели, студенты, выпускники профильных учебных заведений также отмечают День метрологии и стандартизации.

Купальница

Дата в 2024 году: 20 мая, понедельник.

Другие названия: Купавница.

Народный праздник.

Народный праздник Купальница отмечается 20 мая (дата по старому стилю — 7 мая). На Руси в этот день купали лошадей. Отсюда и пошло название праздника.

20 мая наши предки по традиции купали лошадей. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Считалось, что вода в этот день обладала целебной и чудотворной силой. Купали не только лошадей. С раннего утра выставляли на улицу полные воды вёдра. К полудню она напитывалась силой солнечных лучей, и ею можно было окатить как себя, так и другого человека. Считалось, что заряженная солнцем вода придаёт силы, бодрости и богатырского здоровья на целый год.

Определяли возможность посевных работ. Если день приходится на новолуние, то посадку лучше отложить до молодой луны, иначе черви поедят все семена. То же касается северного или южного ветра. На Купальницу соседи пытались тайком своровать друг у друга семена. Считалось, что они лучше всходят и дают богатый урожай.

Приметы на 20 мая:

Наши предки боялись появления в небе красного месяца 20 мая. Фото © Freepik

Если на Купальницу идёт дождь — сентябрь будет тёплым.

Закатное солнце больше обычного и ярко-красного цвета, значит, скоро погода испортится. О том же говорят разноцветные лучи на восходе.

Если в ночном небе висит красный месяц — жди дождя.

Именины 20 мая отмечают:

Ян

Степан

Семён

Нил

Михаил

Иосиф

Иван

Давид

Антон

Акакий.

Авторы Андрей Соколов