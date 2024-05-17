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17 мая, 00:56

SD: Учёные предупредили об ураганах на Земле из-за геомагнитных бурь

По всей Земле могут начаться ураганы из-за вызванных вспышками на Солнце геомагнитных бурь. Тревогу забили учёные из Университета штата Флорида, пишет Science Direct.

Они изучили штормы, которые происходили в северо-восточном регионе Мексиканского залива, а также проанализировали статистику тропических циклонов, бушевавших на планете за последние 5,5 тысячи лет. В результате была выявлена прямая закономерность между циклонами и высоким уровнем солнечной активности.

Исследователи объяснили это так: Солнце нагревает воду в мировом океане, после чего эта энергия видоизменяется в штормы. Учёные напомнили, что светило подходит к очередному пику активности, что означает угрозу ураганных ветров для жителей всей Земли.

Эксперты раскрыли, чего ждать после мощнейших магнитных бурь
Эксперты раскрыли, чего ждать после мощнейших магнитных бурь

Ранее в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Российской академии наук (РАН) предупредили, что магнитная буря высшего класса G5, влияние которой чувствуют на себе жители Земли, способна разрушить энергетические системы и повредить трансформаторы.

Обложка ©

Unsplash / NASA

Анатолий Симоненко
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