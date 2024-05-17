SD: Учёные предупредили об ураганах на Земле из-за геомагнитных бурь

По всей Земле могут начаться ураганы из-за вызванных вспышками на Солнце геомагнитных бурь. Тревогу забили учёные из Университета штата Флорида, пишет Science Direct.

Они изучили штормы, которые происходили в северо-восточном регионе Мексиканского залива, а также проанализировали статистику тропических циклонов, бушевавших на планете за последние 5,5 тысячи лет. В результате была выявлена прямая закономерность между циклонами и высоким уровнем солнечной активности.

Исследователи объяснили это так: Солнце нагревает воду в мировом океане, после чего эта энергия видоизменяется в штормы. Учёные напомнили, что светило подходит к очередному пику активности, что означает угрозу ураганных ветров для жителей всей Земли.