Электробус будущего показали в Санкт-Петербурге

Презентация электробуса "Генерал" с инновационной комбинированной зарядкой состоялась 16 мая в рамках фестиваля "Транспортфест" в Северной столице. О преимуществах новинки телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал представитель компании-производителя Денис Фролов.

В первую очередь представленная модель отличается от аналогов уровнем комфорта и технологий. Внутри пассажиров встречает просторный салон на 90 человек со светодиодной подсветкой, дизайнерским потолком, информационными экранами и кондиционером. Рядом с каждым креслом можно найти USB-розетки. Второе преимущество "Генерала" — экологичность. Срок службы электробуса составляет около 20 лет. Зарядка может осуществляться от специальных розеток, а также трамвайной или троллейбусной электросети.

"Максимальный пробег мы сделали перед отгрузкой в Саратове, в режиме междугороднего сообщения проехали 155 километров на данном образце. В Санкт-Петербурге при увеличении заказов у нас открывается дополнительная линия, если при этом есть необходимость", — подчеркнул Фролов.

Новый электробус "Генерал" представили на фестивале "Транспортфест" в Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"