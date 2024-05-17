Потомок Васнецова восстановит часовню "Живоносный источник" под Можайском

Популярная среди верующих часовня "Живоносный источник" под Можайском будет отреставрирована, причём по всем каноническим требованиям православного зодчества. За реализацию восстановительного проекта взялся архитектор Николай Васнецов — потомок известного русского художника, сообщило интернет-издание Regions.

Расположенная на небольшом холме у вытекающего ручейка из Старьковского болота часовня была построена в начале 2000-х в честь 200-летия московского водопровода. За более чем два десятилетия внешний вид строения пришёл в негодное состояние: закомары покрылись трещинами, а с фасадов отлетела часть краски.

По словам Николая Васнецова, медный купол часовни необходимо сохранить, а крест на нём — заменить на новый. Также работы пройдут на прилегающем к зданию участке. Как только сооружение будет отреставрировано, а территория благоустроена, объект передадут в ведение Московской епархии.