Не только вредная привычка: Россияне рассказали, почему часто бегают к холодильнику

Каждый третий житель РФ, работающий из дома, всё время наведывается к холодильнику, пишет "Газета.ru", ознакомившись с результатами соответствующих исследований.

Эксперты из "ХОЛОДИЛЬНИК.РУ" и компании Mono-Stil в результате опроса выяснили, насколько разные у людей мотивы для этого: 16% поступают подобным образом от скуки, для 32% людей это способ отвлечься, а 56% и правда хочется постоянно что-то жевать. Большинство (75%) нечасто подходят к холодильнику — только если что-то нужно положить или взять. Раз в несколько часов или реже подходят 18%, а 7% — каждые пять минут.

Любопытно, что 33% раздражаются, когда кто-то другой из домашних подходит к холодильнику. К таким действиям 55% относятся спокойно. А 12% не могут проверить отношение к этому, ведь живут одни.

На прямой вопрос, зачем вообще это делать, 46% отшутились, что ждут, когда там "появится" что-то вкусное. А 26% не могут "смириться" с тем, что ничего съестного там так и не появляется. Однако есть 32% опрошенных, для которых такое поведение является следствием вредной привычки.