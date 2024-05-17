Камбоджа выдала РФ обвиняемого в хищениях при реставрации Соловецкого монастыря

Камбоджа депортировала в Россию Сергея Волкова, которого обвиняют в хищении свыше 19 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры на реставрацию Соловецкого монастыря, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Королевства Камбоджа депортирован россиянин Сергей Волков. Он обвиняется в мошенничестве, совершённом в составе организованной группы, в особо крупном размере. Сегодня в аэропорту города Пномпень фигурант передан представителям российской полиции для доставки в Москву", — рассказала Волк.

Следствие полагает, что с 2011 по 2016 год Волков вместе с сообщниками похитили деньги, выделенные Министерством культуры. Обвиняемый руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой заключались государственные контракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия, расположенных на территории Соловецкого монастыря, и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага. Результаты экспертизы нужны были для проведения реставрационных работ. В итоге, предоставляя подложные акты приёмки и оплаты результатов работ в Минкульт РФ, обвиняемые нанесли 19 миллионов рублей ущерба государству.

В 2018 году было возбуждено уголовное дело, а в 2019-м Волкову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемого заочно арестовали, а в 2020 году объявили в международный розыск.