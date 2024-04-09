Главе БК "Мелбет" предъявили обвинения в хищении 90 миллионов рублей
Адвокат Цаплин: Главу БК "Мелбет" Ляпустина обвинили в хищении 90 млн рублей
Игорь Ляпустин. Обложка © Life.ru
Генеральному директору букмекерской компании "Мелбет" Игорю Ляпустину предъявили обвинение в хищении 90 миллионов рублей путём мошенничества. Ляпустин категорически отвергает все претензии и настаивает, что невиновен, рассказал его адвокат Алексей Цаплин.
"Только что моему подзащитному предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере. — Прим. Life.ru). По данным следствия и заявлению потерпевшего, оно выразилось в невозврате 50% долей ООО "Мелофон", чем, по их мнению, был причинён ущерб в размере 90 миллионов рублей", — приводит слова юриста ТАСС.
По версии следствия, Ляпустин похитил 90 млн у бывшего собственника конторы Александра Градуленко. Адвокат пояснил, что экс-владелец был судим за незаконную организацию азартных игр, в связи с чем не мог продолжать заниматься букмекерской деятельностью и в 2016 году продал актив некой ирландской компании. Ляпустин же купил контору у иностранных бизнесменов за 90 млн на законных основаниях, утверждает Цаплин.
Ранее Life.ru писал, что главу букмекерской конторы "Мелбет" задержали в Москве. Бизнесмену Ляпустину, являющемуся генеральным директором компании "Мелофон", которая владеет доменом Melbet.ru, грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество. Причиной задержания стали конфликт с экс-главой компании Александром Градуленко и пропажа 90 миллионов рублей.