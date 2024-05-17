Украина будет спасена, если её западные кураторы решатся положить конец вооружённому конфликту с Россией. В противном случае Незалежную ожидает самая большая катастрофа, предупредил экс-командующий Сухопутными войсками ВС Польши Вальдемар Скшипчак.

Генерал напомнил, что подразделения ВСУ обороняются на всём участке фронта, сдавая некоторые рубежи. В то же время российские войска имеют стратегическое преимущество. Запад может дать Киеву хоть миллион танков и пушек, но это не изменит ситуацию из-за нехватки у Украины солдат, признал Скшипчак.

"Нужно стремиться любой ценой остановить этот конфликт. Знаете, что спасёт украинцев? Спасением для них будет, если мы остановим этот конфликт", — заявил польский военный в интервью газете Rzeczpospolita.