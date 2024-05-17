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17 мая, 03:48

"Не помогут и миллионы танков": Польский генерал назвал единственный способ спасти Украину

Польский генерал Скшипчак: Запад спасёт Украину, если остановит конфликт с РФ

Вальдемар Скшипчак. Обложка © Flickr / Ministerstwo Obrony Narodowej

Вальдемар Скшипчак. Обложка © Flickr / Ministerstwo Obrony Narodowej

Украина будет спасена, если её западные кураторы решатся положить конец вооружённому конфликту с Россией. В противном случае Незалежную ожидает самая большая катастрофа, предупредил экс-командующий Сухопутными войсками ВС Польши Вальдемар Скшипчак.

Генерал напомнил, что подразделения ВСУ обороняются на всём участке фронта, сдавая некоторые рубежи. В то же время российские войска имеют стратегическое преимущество. Запад может дать Киеву хоть миллион танков и пушек, но это не изменит ситуацию из-за нехватки у Украины солдат, признал Скшипчак.

"Нужно стремиться любой ценой остановить этот конфликт. Знаете, что спасёт украинцев? Спасением для них будет, если мы остановим этот конфликт", — заявил польский военный в интервью газете Rzeczpospolita.

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Схожее заявление ранее сделал американский телеведущий Такер Карлсон. По мнению экс-ведущего Fox News, шансы Украины на победу в конфликте равны нулю, а дальнейшая бойня лишь разрушит страну до основания.

Илья Пушкарев
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