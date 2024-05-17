Рэпер Птаха накопил миллионный долг по налогам и обвинил во всём бухгалтера
Долг рэпера Птахи перед налоговой вырос в 9 раз — почти до миллиона рублей
Рэпер Давид Нуриев (Птаха). Фото © VK / Давид Нуриев
Рэпер Птаха (Давид Нуриев), состоявший некогда в популярном российском рэп-коллективе Centr, имеет перед налоговой задолженность в размере почти миллиона рублей. Приставы возбудили в отношении его исполнительное судопроизводство из-за неоплаченных штрафов. Об этом сообщает SHOT.
Несколько недель назад сумма задолженности Птахи составляла 106,5 тысячи рублей, но за это время рэпер многократно приумножил её. Теперь экс-участник культового для любителей российского рэпа "Центра" должен налоговой в девять раз больше — 946,9 тысячи рублей. При этом с каждым днём сумма растёт.
Рэпер также собрал внушительную коллекцию автомобильных штрафов за неправильную парковку в Москве. Представители артиста заявили, что все проблемы с долгами возникли из-за того, что бухгалтеру Птахи нездоровилось и она взяла время, чтобы подлечиться.
Возможно, из-за бурной светской жизни, из-за рождающихся в голове беспрерывным потоком строчек для нового трека про непростую юность или из-за большого объёма студийной работы рэперы забывают о своих налогах и задолженностях перед ФНС. Ранее артиста из популярного российского дуэта HammAli & Navai начали разыскивать приставы из-за долга его компании в два миллиона рублей.