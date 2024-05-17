Рэпер Птаха накопил миллионный долг по налогам и обвинил во всём бухгалтера

Рэпер Птаха (Давид Нуриев), состоявший некогда в популярном российском рэп-коллективе Centr, имеет перед налоговой задолженность в размере почти миллиона рублей. Приставы возбудили в отношении его исполнительное судопроизводство из-за неоплаченных штрафов. Об этом сообщает SHOT.

Несколько недель назад сумма задолженности Птахи составляла 106,5 тысячи рублей, но за это время рэпер многократно приумножил её. Теперь экс-участник культового для любителей российского рэпа "Центра" должен налоговой в девять раз больше — 946,9 тысячи рублей. При этом с каждым днём сумма растёт.

Рэпер также собрал внушительную коллекцию автомобильных штрафов за неправильную парковку в Москве. Представители артиста заявили, что все проблемы с долгами возникли из-за того, что бухгалтеру Птахи нездоровилось и она взяла время, чтобы подлечиться.