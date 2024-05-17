Незаконное сафари москвичей под Рязанью кончилось кровавым убийством, тело прятали 2 месяца

Тело жителя Рязани, который пропал без вести двумя месяцами ранее во время охоты, обнаружили на полигоне бытовых отходов. Об этом сообщает региональное СУ СК России в своём телеграм-канале.

Место, где было обнаружено тело охотника, пропавшего в Рязанской области. Видео © Telegram / СУ СК России по Рязанской области

"В ходе расследования уголовного дела обнаружено тело жителя Рязани, числившегося пропавшим без вести во время охоты", — пишет ведомство.

Мужчина 1976 года рождения отправился охотиться 24 февраля вместе со знакомыми. 2 марта в следственные органы подали заявление о том, что он пропал. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело об убийстве и уже вышли на след виновных.

Сотрудники регионального СУ СК сумели выяснить детали преступления. По их данным, в феврале в Сапожковском районе местный предприниматель решил устроить для жителей Рязанской области и москвичей нелегальную коллективную охоту на лося. Во время её проведения житель Рязани 1970 года рождения совершил несколько выстрелов из винтовки по стрелковой линии. Лось был убит, но одна из пуль также попала в другого охотника, смертельно его ранив. Мужчины, не желая становиться фигурантами уголовного дела, решили вывезти труп на полигон бытовых отходов и закопать его там.

Однако план не сработал, и от ответственности уйти всё же не вышло. Одному из охотников предъявили обвинение в убийстве, он находится под стражей. Ещё двое мужчин, помогавших ему закопать тело, также были арестованы.

"Шестнадцатого мая в ходе проведения проверки показаний на месте обвиняемый в убийстве указал конкретное место сокрытия тела потерпевшего, где оно было обнаружено участниками следственно-оперативной группы", — заключили представители ведомства.