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17 мая, 09:54

Уровень доверия россиян к Путину взлетел выше 80%

ВЦИОМ: Уровень доверия российских граждан к Путину составил 81%

Уровень доверия граждан России к президенту Владимиру Путину вырос на 0,5 п.п. и составил 81%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с участием 1,6 тысячи российских граждан, достигших совершеннолетнего возраста. Он проводился с 6 по 12 мая.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответил 81% участников опроса (плюс 0,5 п.п.), уровень одобрения деятельности президента увеличился за неделю на 0,5 п.п. и составляет 78,9%", — отмечается в исследовании.

При этом положительно о работе российского правительства высказались 55% опрошенных (плюс 1,6 п.п.), а работу председателя кабмина одобрили 54,9% респондентов (плюс 2 п.п.). О своём доверии Мишустину заявили 63,5% опрошенных (плюс 2,3 п.п.).

Касательно руководителей парламентских партий положительная динамика наблюдалась у лидера "Справедливой России – За правду" Сергея Миронова — 25,5% (плюс 1 п.п.). Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 29,3% (минус 1,2 п.п.), главе ЛДПР Леониду Слуцкому — 19,2% (минус 1,1 п.п.), а лидеру партии "Новые люди" Алексею Нечаеву — 7% (минус 1,1 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 41,4% (плюс 1,1 п.п.), КПРФ — 9,3% (плюс 0,2 п.п.), ЛДПР — 9,1% (плюс 0,3 п.п.), "Справедливой России – За правду" — 3,4% (плюс 0,2 п.п.), "Новым людям" — 6,8% (минус 0,3 п.п.).

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Согласно итогам предыдущего исследования ВЦИОМ, 80,8% опрошенных участников положительно высказались о своём отношении к президенту Владимиру Путину. Кроме того, уровень поддержки "Единой России", по данным социологов, составил 40,9%, КПРФ — 8,8%, ЛДПР — 8,6%, "Новым людям" — 7,4%, СРЗП — 3,4%.

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Life.ru / Павел Баранов

Владимир Озеров
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