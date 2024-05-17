Подполье: Монумент Победы в Херсоне окружили колючей проволокой

Херсонцы, несмотря на несогласие и запреты властей, возлагали к Вечному огню цветы, однако теперь монумент оказался обнесён колючей проволокой и обставлен противотанковыми ежами. Об этом сообщил командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным Град.

По его словам, на сегодняшний день любая атрибутика Дня Победы квалифицируется херсонскими властями как экстремизм. Помимо административной ответственности за её использование, могут даже посадить. Несмотря на это, в городе оказались люди, готовые пойти против, они возложили цветы к танку Победы, мемориалу воинов-афганцев, памятнику Маргелова.

"Мы даже попытались возложить цветы к Вечному огню, несмотря на запрет местных гауляйтеров приближаться к этому месту. Сейчас большинство подходов туда окружено колючей проволокой, а возле самого танка курам на смех понаставили противотанковых ежей", — приводит его слова РИА "Новости".