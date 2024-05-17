Путин: Российская экономическая политика почти искоренила безработицу в стране

Проводимая российскими властями экономическая политика почти искоренила безработицу в стране. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, общаясь со студентами и преподавателями политехнического университета в Харбине.

"У нас сегодня благодаря целому ряду обстоятельств и прежде всего, конечно, экономической политике, которую проводят руководство страны и правительство, исторически минимальный уровень безработицы. Он уже опустился меньше 3%: 2,9–2,8% безработицы. Её почти нет", — констатировал российский лидер.

При этом президент России назвал отечественных работодателей "достаточно капризными", когда отвечал на вопрос о возможностях трудоустройства для специалистов из Китая в нашей стране. По его словам, российские наниматели очень критично относятся ко всем молодым сотрудникам, рассчитывая найти нужного человека. Тем не менее в РФ идёт работа по налаживанию контактов с будущими работниками на предприятиях, а крупные российские компании ищут себе сотрудников среди студентов вторых, третьих и четвёртых курсов высших учебных заведений и проводят стажировки.

При этом российские организации, работающие в сфере высоких технологий, очень заинтересованы в молодых квалифицированных специалистах, а рынок труда заполнен далеко не полностью. Путин добавил, что претендентам на вакансию стоит начать отправлять резюме компаниям, которые их интересуют. Кроме того, российский лидер даже выразил готовность посодействовать в этом вопросе при необходимости.