Эстония отчаялась выменять у России "Саатсеский сапог" в ближайшие века ERR: Эстония застроит приграничные земли, которые хотела обменять с Россией 17 мая, 11:39 Эстония застроит приграничные участки с Россией. Обложка © freepik / mb-photoarts

Эстония собирается застроить территорию, которую до этого хотела отдать России в рамках земельного обмена для более рационального обустройства границы. Об этом рассказала телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на главу МВД республики Лаури Ляэнеметса.

"Принято решение начать проектирование и строительство границы, исключив эти участки, поскольку какой-либо обмен землёй с Россией мы, наверное, не станем производить ещё несколько десятилетий, а то и веков", — пояснил он.

По его словам, ранее эстонские власти хотели выторговать у России кусочек Псковской области, называемый "Саатсеским сапогом", потому что это район вдаётся в территорию страны. В обмен на участок Таллин намеревался передать Москве другие земли, протяжённость которых оценивается в четыре километра. Сейчас Эстония передумала и будет тянуть дорогу вокруг "Саатсеского сапога", чтобы связать два своих района, не прибегая к "сделкам" с Россией.

Ранее сообщалось, что в России объявлены в розыск экс-начальник полиции Эстонии Эльмар Вахер и бывший эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, в отношении которых возбуждены уголовные дела об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. Также в розыск попали мэры ряда эстонских городов.

Авторы Татьяна Миссуми