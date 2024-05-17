Названы знаки зодиака, между которыми разгораются самые страстные романы 17 мая, 14:10 Очень бурные романы завязываются между знаками одной стихии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Очень бурные и страстные романы чаще всего завязываются между Овном и Львом, Близнецами и Весами, Скорпионом и Рыбами, Львом и Стрельцом. По словам астролога Катерины Малеевой, существует убеждение, что союзы некоторых знаков зодиака искрятся энергией, приводя к волнующим и интенсивным романтическим связям.

"Например, такое можно сказать об отношениях Овна и Льва. Оба знака относятся к стихии Огня, обладают сильным характером и страстной натурой. Их отношения наполнены соревновательностью и живым взаимодействием. Вместе они создают яркое и динамичное сочетание, где каждый получает понимание и поддержку", — пояснила эксперт в беседе с "Москвой 24".

По её словам, так же страстно развиваются отношения между знаками стихии Воздуха — Близнецами и Весами. Они ценят интеллектуальные беседы и общение на уровне мыслей. А их романтические отношения наполнены лёгкостью и взаимным пониманием — это вдохновляет пару на новые идеи и приключения и делает их связь живой и увлекательной.

Кроме этого, страсти часто бурлят между Скорпионом и Рыбами. Так как оба знака относятся к стихии Воды и обладают глубокой эмоциональной чувствительностью и интуицией, они способны понять самые скрытые аспекты личностей друг друга.

Страстные романы случаются и между Львами и Стрельцами — оба знака относятся к стихии Огня, обладают живыми характерами и стремятся к приключениям. Их отношения часто наполнены радостью и оптимизмом. Они вместе создают яркую и энергичную атмосферу, в которой находят поддержку и вдохновение, отметила астролог.

"В итоге можно сказать, что самые бурные романы часто возникают между партнёрами, чьи энергии гармонично сочетаются и взаимно усиливают друг друга", — заключила Малеева.

А ранее был составлен топ худших жён по знаку зодиака. Выбор спутницы жизни — дело не из лёгких, но можно немного упростить процесс, если верить звёздам. Астрологи утверждают, что брак с представительницами некоторых знаков зодиака — это выбор тех, кто любит жизненные вызовы. Что это за знаки — читайте в материале на Life.ru.

Авторы Евгения Мосс