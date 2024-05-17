64-летний ведущий Top Gear второй год подряд стал самым сексуальным мужчиной Британии

В рамках ежегодного опроса, который проводила компания Illicit Encounters, позиционирующая себя "лучшим сайтом знакомств для женатых людей", Кларксону удалось обойти таких серьёзных оппонентов, как принц Уильям, актёры Идрис Эльба и Киллиан Мерфи, набрав девять из десяти баллов. Второе место в этом списке занял недавно вернувшийся в Вест-Энд актёр Том Холланд, известный по роли Человека-паука.

Кстати, ранее Life.ru рассказывал о ряде особенностей, которые мужчины ошибочно находят сексуальными, в то время как женщины на самом деле их терпеть не могут. Так, например, многие мужчины позволяют себе хамское поведение и думают, что в этом и кроется их изюминка. На деле же всё совсем не так. Кроме того, "баллов" вам не добавят и привычка ходить по дому в трусах и зацикленность на сексе. Подробнее о том, какие ещё факторы могут отпугнуть женщину, — в нашем материале.