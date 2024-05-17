В Минобороны РФ назвали внушительное число бойцов ВСУ, сдавшихся в плен за неделю

За прошедшую неделю 63 бойца ВСУ сдались в плен Армии России, 48 из них сложили оружие в зоне ответственности войсковой группировки "Север". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из которых 48 — в зоне ответственности группировки войск "Север", — сказано в публикации военного ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ за минувшую неделю совершили 28 атак по объектам ВСУ с использованием оружия высокой точности. В частности, удары были нанесены по командным пунктам, аэродромам, системам ПВО, арсеналам с вооружением, складам ГСМ, цехам, где производят ударные и морские беспилотники. Кроме того, были поражены и уничтожены пункты временного размещения националистических формирований и иностранных наёмников.