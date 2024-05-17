ВСУ сдавались в плен целыми группами при российском штурме под Харьковом

При штурме посёлка Стрелечье в Харьковской области украинские военные стремительно отступали и сдавались в плен целыми группами. Об этом рассказывают мотострелки из российской группировки войск "Север".

Перед зачисткой населённого пункта были вскрыты все огневые точки противника и проведено разминирование. Местных жителей эвакуировали в безопасное место, а затем российские военные крепко взялись за самих вэсэушников.