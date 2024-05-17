ВСУ сдавались в плен целыми группами при российском штурме под Харьковом
Мотострелок с позывным Длинный: Противник сдавался в плен при штурме Стрелечья
При штурме посёлка Стрелечье в Харьковской области украинские военные стремительно отступали и сдавались в плен целыми группами. Об этом рассказывают мотострелки из российской группировки войск "Север".
Перед зачисткой населённого пункта были вскрыты все огневые точки противника и проведено разминирование. Местных жителей эвакуировали в безопасное место, а затем российские военные крепко взялись за самих вэсэушников.
"В одном гаражном обществе мы нашли пленных. Сдались быстро. Мы сказали: "Есть кто здесь? Гранату кинем". Они сказали: "Сдаёмся", и вышли", — рассказал нашим коллегам из РИА "Новости" мотострелок с позывным Длинный.
Напомним, войска России ведут активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзная битва сейчас разворачивается за город Волчанск. Зеленский ранее допустил, что Украина может потерять и Харьков, если США не предоставят ей две системы Patriot, которые Киев попросил у главы Госдепа Энтони Блинкена.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ