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Регион
17 мая, 08:01

ВСУ сдавались в плен целыми группами при российском штурме под Харьковом

Мотострелок с позывным Длинный: Противник сдавался в плен при штурме Стрелечья

При штурме посёлка Стрелечье в Харьковской области украинские военные стремительно отступали и сдавались в плен целыми группами. Об этом рассказывают мотострелки из российской группировки войск "Север".

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Перед зачисткой населённого пункта были вскрыты все огневые точки противника и проведено разминирование. Местных жителей эвакуировали в безопасное место, а затем российские военные крепко взялись за самих вэсэушников.

"В одном гаражном обществе мы нашли пленных. Сдались быстро. Мы сказали: "Есть кто здесь? Гранату кинем". Они сказали: "Сдаёмся", и вышли", — рассказал нашим коллегам из РИА "Новости" мотострелок с позывным Длинный.

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Напомним, войска России ведут активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзная битва сейчас разворачивается за город Волчанск. Зеленский ранее допустил, что Украина может потерять и Харьков, если США не предоставят ей две системы Patriot, которые Киев попросил у главы Госдепа Энтони Блинкена.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина
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