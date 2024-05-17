Главный борец с нелегалами из тульского МВД построил "бизнес-империю" на мигрантах В Туле задержали главу миграционной службы УМВД Дениса Оськина и ещё 14 человек 17 мая, 13:11 Денис Оськин. Обложка © Управление МВД России по Тульской области

В Туле полиция задержала 15 человек, которые подозреваются в организации незаконной миграции. Среди них — руководитель Управления миграционной службы УМВД по Тульской области Денис Оськин. Об этом пишет SHOT.

Соучастниками преступления, по данным следствия, были заместитель Оськина Елена Боровик и ещё несколько подчинённых. Бизнес полковника работал как часы. В период с 2020-го по 2023 год члены банды незаконно поставили на учёт около 700 мигрантов. Возбуждены уголовные дела по статьям "Организация незаконной миграции" и "Злоупотребление должностными полномочиями". В домах и офисах задержанных идут обыски.

Ранее в СК РФ сообщали, что в Брянской и Смоленской областях задержали восемь человек по подозрению в организации незаконной миграции. Следствие выяснило, что ОПГ создал 30-летний житель Тверской области. Позже в группировку вступили ещё девять подозреваемых, в том числе начальник районного отдела записи актов гражданского состояния.

Авторы Татьяна Миссуми