Россиянам рассказали, как легко и правильно рассчитать будущую пенсию

Аналитики составили инструкцию, из чего и как формируется пенсия россиян и как её рассчитать. По их словам, прежде всего нужно узнать количество накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте "Госуслуги" и перейти в раздел "Работа и пенсия", где найти и открыть информацию о количестве ИПК и стаже.

"Запишите количество ваших ИПК, узнайте текущую стоимость одного пенсионного коэффициента. В 2024 году она составляет 133,05 рубля. Узнайте размер фиксированной выплаты — в 2024 году она составляет 8134,88 рубля. Умножьте количество ваших ИПК на стоимость одного коэффициента. Добавьте к полученному результату фиксированную часть", — объяснили эксперты в беседе с RT.

Например, у человека накоплено 100 ИПК, которые составят 13 305 рублей. К ним нужно добавить фиксированную часть — и получится 21 439,88 рубля. Кроме того, необходимо убедиться в соблюдении условий выхода на пенсию по старости, то есть страховой стаж должен быть не менее 15 лет, а индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК, пенсионные баллы) — не менее 28,2, объяснили аналитики

Отмечается, что возраст выхода на пенсию по старости в 2024 году для мужчин составляет 63 года, для женщин — 58 лет. В 2026 году представителям обоих полов придётся проработать на год больше. А в 2028 году и позже мужчины смогут не работать после 65 лет, а женщины — после 60. При этом для досрочной пенсии ИПК должен быть не менее 30. Если у гражданина оказалось недостаточно стажа, коэффициентов или отсутствовали страховые взносы, ему гарантировано право на социальную пенсию, которая выплачивается государством, напомнили специалисты.