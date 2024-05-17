Украинца зверски убили и пытались сжечь его расчленённое тело в Польше, преступников трое

Украинца зверски убили и расчленили на ферме в польской деревне Рокицины (Рокичины), где он работал без трудового договора. Тело 48-летнего мужчины после этого сожгли. По подозрению в жуткой расправе арестованы три человека, сообщает Главное управление полиции Бытува.

Задержание убийц украинца в Польше. Видео © Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Страшное убийство произошло в ночь на воскресенье, 12 мая, на ферме в Рокицинах. Затем на сельхозпредприятии вспыхнул пожар. Тушить огонь прибыли пожарные и в процессе сделали жуткую находку — части тела, предположительно, разрубленного топором.

Следователи нашли на месте происшествия ряд следов и улик, которые указали на двух мужчин 37 и 34 лет — хозяина фермы и его работника. Им предъявили обвинение в убийстве человека с особой жестокостью. Позже задержали 35-летнюю женщину-фермера, которой предъявили обвинение в неоказании помощи и сокрытии следов преступления. По версии правоохранителей, останки убитого украинца сожгли, а пламя охватило флигель сельскохозяйственного предприятия. Преступники хотели выдать расправу за несчастный случай, но план провалился.

В прокуратуре региона заявили, что мотив, который назвал один из подозреваемых, "нерационален и оторван от реальности". Мужчинам грозит пожизненное заключение, а женщине — до 5 лет лишения свободы.