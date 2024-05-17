Миссионер Комаров сравнил снос Десятинного храма в Киеве с убийством человека

Снос храма — это почти то же самое, что и убийство человека. Такое сравнение сделал в личном телеграм-канале миссионер и публицист Сергей Комаров, комментируя снос Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного храма канонической УПЦ в Киеве.

"Снос храма — это как убийство человека. Словно расправились с чьей-то жизнью. Сколько раз приходил туда молиться, причащаться <...> Знаковая святыня Киева. Сколько святынь туда привозили! <...> Смотри, князь Владимир, — твой храм разрушен, а идолы, попранные тобой, вновь торжествуют. Испроси у Господа милость, чтобы безбожники были остановлены и перестали издеваться над святынями! Их беззакония уже давно вопиют к небу", — говорится в его публикации.

Миссионер добавил, что вокруг Национального музея Украины всегда были разбросаны каменные идолы древних времён, для которых, вероятно, не нашлось места внутри или же в них не видели культурной ценности. По его словам, высящийся среди раскиданных идолов храм символизировал победу христианской веры над язычеством. Теперь же, когда часовню снесли, язычники и сатанисты вновь воспрянут, считает Комаров.