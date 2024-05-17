Иерей извлёк из преданий главное чудо иконы, которую Путин подарил храму в Харбине

Президент России Владимир Путин во время своего визита в город Харбин подарил единственному в городе православному храму икону Спаса Нерукотворного, которая имеет символическое значение. Декан историко-филологического факультета ПСТГУ иерей Андрей Постернак рассказал Life.ru церковное предание, повествующее о том, как появилась эта икона, а также почему российский лидер выбрал именно её в качестве подарка служителю храма в Китае.

Путин подарил служителю храма в Харбине икону Спаса Нерукотворного. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Празднование иконы Нерукотворного Спаса связано с историей апокрифической или исторической, мы точно этого не знаем, но, во всяком случае, церковное предание передаёт, что Спаситель отёр своё лицо платом, на котором запечатлелся его лик. Этот плат он передал одному из своих учеников, одному из 70 учеников по имени Фаддей, который отправился к царю Эдессы Авгарю", — рассказывает Постернак.

Иерей говорит, что этот царь получил исцеление от той тяжёлой болезни, в которой он пребывал. Из-за этого предания и был сделан вывод о главной силе иконы Спаса Нерукотворного — это чудесные исцеления от недугов. Считается также, что образ защищает от происков врагов, бедствий и грехов.

Существовала и более поздняя средневековая, уже западная история о том, как Господь, когда шёл на крестные страдания, нёс крест, он отёр своё лицо платом, который передала ему одна женщина по имени Вероника. Отсюда и второе название уже в западной традиции — Плат Вероники.

Есть ещё одна история, связанная с тем, что почитание Спаса Нерукотворного связано и с почитанием плащаницы, которую мы сейчас называем Туринская плащаница, то есть особый плат, в который было завёрнуто тело Спасителя при погребении. Во всяком случае на Руси уже с самых ранних времён это изображение, лик Спасителя, будет очень распространённым в храмах, на иконах — и в честь этой иконы устанавливаются специальные дни поминовения, так что в определённом смысле почитание этой иконы становится и такой древней русской традицией. Андрей Постернак Декан историко-филологического факультета ПСТГУ