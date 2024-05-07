Диакон Ланский рассказал об иконе, которую патриарх Кирилл подарил Путину после инаугурации

Владимирская икона Божией Матери, подаренная патриархом Московским и всея Руси Кириллом президенту России Владимиру Путину после инаугурации, является древнейшим из почитаемых образов Богородицы в истории нашей страны. Об этом Life.ru рассказал руководить пресс-службы Кузбасской епархии диакон Вячеслав Ланский. По его словам, считается, что автором оригинального образа стал апостол и евангелист Лука.

"Её история на Руси достаточно древняя: упоминания о святыни можно встретить в XII веке как о подарке, преподнесённом киевскому князю Мстиславу прибывшим из Греции митрополитом Киевским Михаилом II. В XII веке известно о её перенесении на Владимирскую землю, давшую ей современное историческое наименование, а с XIV века святыня хранится в Москве. Эта икона — одна из главных святынь Руси", — добавил собеседник.

Так, именно перед Владимирским образом венчались на царство русские монархи, у него же молились православные, избирая митрополитов и патриархов, а история связывает икону с целым рядом важных событий: избавлением Москвы от крымского хана Мехмеда Герая в 1521 году, ордынского хана Ахмата в 1480 году, от Тамерлана в 1395 году и ордынского эмира Едигея в 1408 году.