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7 мая, 10:17

"Крепко молимся за вас": Патриарх Кирилл благословил Путина после инаугурации

Патриарх Кирилл — Путину после инаугурации: Мы крепко молимся за вас

Огромное количество россиян видят в президенте РФ Владимире Путине не только успешного политика, но и доброго, мудрого и сердечного человека. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после благодарственного молебна по случаю инаугурации Путина. Он подчеркнул, что РПЦ "крепко молится" за главу государства.

Патриарх Кирилл благословил Путина после благодарственного молебна. Видео © Life.ru

"Мы крепко молимся за вас и знаем, что эти слова для вас не пустой звук, что вы сами молитесь и великой милостью Божией отмечено время, когда во главе России православный человек, не стесняющийся своей веры. И миллионы россиян видят во главе не только успешного политика, но и доброго, умного и сердечного человека", — сказал патриарх, благословляя Путина.

Вместе с тем он пожелал президенту долгих лет службы и подчеркнул, что у него есть всё, чтобы долго и успешно служить Родине. Также глава РПЦ вручил Путину старинный образ и букет цветов. Глава государства, в свою очередь, поцеловал икону и самого патриарха.

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Ранее Life.ru сообщал, что Путин принёс присягу и официально — уже в пятый раз — вступил в должность президента России. Всего на мероприятии присутствовали около 2,6 тысячи человек. Это депутаты, сенаторы, а также руководство правительства, Администрации Президента, доверенные лица главы государства, деятели культуры, личные гости президента.

Обложка ©

Кадр из видео Life.ru

Наталья Исакова
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