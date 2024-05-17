Митрополит Феодосий возложил цветы на месте сноса Десятинного монастыря в Киеве

Варварский снос действующего православного храма посреди Киева — трагедия для любого жителя города. Такое заявление сделал митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, прибывший сегодня к месту, где стоял монастырь, чтобы возложить цветы.

"Для меня, как коренного киевлянина, то, что сегодня произошло, это трагедия. А как ещё можно назвать варварский снос действующего православного храма в центре Киева? Трагедия. А там, где произошла трагедия, возлагают цветы. Я здесь сегодня не как иерарх, а как гражданин и киевлянин от рождения", — цитирует священнослужителя телеграм-канал "Проповеди митрополита Феодосия (Снигирёва)".

Феодосий выразил надежду, что у многих киевлян не испортилась совесть и не пропала память. Он призвал жителей города, вне зависимости от вероисповедания, последовать его примеру — приехать к месту сноса и возложить цветы в память о монастыре.