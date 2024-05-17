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17 мая, 14:33

Новая база спецназа США в Польше стала ближайшей к границе России

RMF 24: В Кракове открыли самую восточную базу спецназа США в Европе

В польском городе Краков неподалёку от международного аэропорта Краков-Балице 17 мая была открыта база Сил специальных операций Соединённых Штатов Miron Camp. Об этом рассказала генконсул Штатов в Кракове Эрин Никерсон, которая посетила церемонию открытия военного объекта.

"Miron Camp — это ротационная база для американских Сил специальных операций. Это означает постоянное взаимодействие между польским и американским спецназом", цитирует американского дипломата радиостанция RMF 24.

База получила своё название в честь погибшего во время операции НАТО в Афганистане военного из Польши Мирослава (Мирона) Луцкого. На ней будут на постоянной основе находиться от 150 до 200 человек военного контингента США в порядке ротации. Miron Camp помимо вышеперечисленного стала самой восточной базой американского спецназа на территории Европы.

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Пентагон: Российские силы находятся на одной базе с американскими бойцами в Нигере

Ранее Life.ru сообщал о том, что в Румынии началось строительство самой большой базы НАТО в Европе. Расходы на постройку составят 2,5 миллиарда евро, а на объекте площадью 2,8 тысячи гектаров можно будет разместить до 10 тысяч военнослужащих. Военный объект сооружают в округе Констанцы, где также расположен румынский порт в Чёрном море.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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