Новая база спецназа США в Польше стала ближайшей к границе России

В польском городе Краков неподалёку от международного аэропорта Краков-Балице 17 мая была открыта база Сил специальных операций Соединённых Штатов Miron Camp. Об этом рассказала генконсул Штатов в Кракове Эрин Никерсон, которая посетила церемонию открытия военного объекта.

"Miron Camp — это ротационная база для американских Сил специальных операций. Это означает постоянное взаимодействие между польским и американским спецназом", — цитирует американского дипломата радиостанция RMF 24.

База получила своё название в честь погибшего во время операции НАТО в Афганистане военного из Польши Мирослава (Мирона) Луцкого. На ней будут на постоянной основе находиться от 150 до 200 человек военного контингента США в порядке ротации. Miron Camp помимо вышеперечисленного стала самой восточной базой американского спецназа на территории Европы.