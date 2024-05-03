Пентагон: Российские силы находятся на одной базе с американскими бойцами в Нигере

Российские силы находятся на территории базы в Нигере вместе с американскими военными. Как рассказали РИА "Новости" в Пентагоне, они дислоцированы на авиабазе нигерских ВВС 101 и пробудут там до вывода США своего контингента из этой африканской страны.

"Российские силы прибыли на авиабазу 101 несколько недель назад... Россияне размещены в отдельном комплексе и не имеют доступа к военным, помещениям и оборудованию США", — приводит агентство слова представителя американского оборонного ведомства.