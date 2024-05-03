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3 мая, 04:21

Пентагон: Российские силы находятся на одной базе с американскими бойцами в Нигере

Российские силы находятся на территории базы в Нигере вместе с американскими военными. Как рассказали РИА "Новости" в Пентагоне, они дислоцированы на авиабазе нигерских ВВС 101 и пробудут там до вывода США своего контингента из этой африканской страны.

"Российские силы прибыли на авиабазу 101 несколько недель назад... Россияне размещены в отдельном комплексе и не имеют доступа к военным, помещениям и оборудованию США", — приводит агентство слова представителя американского оборонного ведомства.

О том, что российские военные инструкторы прибыли в Нигер, стало известно 12 апреля. Всего в столицу республики прибыло 100 специалистов из РФ. Они обучат местных военных применению зенитных комплексов и борьбе с терроризмом.

В столице Нигера подняли российские флаги
В столице Нигера подняли российские флаги

Напомним, что новые власти Нигера разорвали военное соглашение с США в середине марта этого года. Теперь солдаты американского контингента должны будут покинуть африканскую страну вслед за своими французскими коллегами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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