Петербуржец дважды натравил питбуля на прохожих, и теперь ему грозит до семи лет тюрьмы
В Петербурге задержали мужчину, который натравлял своего питбуля на прохожих
Полиция задержала местного жителя, который провоцировал своего питбультерьера, чтобы тот нападал на других собак и прохожих на Гражданском проспекте. Один из пострадавших оказался в больнице. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.
Петербуржец, который натравлял своего питбуля на прохожих. Фото © Telegram / Петербургская полиция
В полицию Калининского района поступил звонок от 28-летней женщины, которая рассказала, что во время прогулки её собаку попытался разорвать агрессивный пёс породы питбуль. Хозяин животного не пытался оттащить его, а, напротив, всячески провоцировал, подбадривая и натравливая.
Петербуржец дважды натравил питбуля на прохожих. Видео © 360.ru
Второй инцидент случился там же. Пострадавший рассказал полицейским, что незнакомый мужчина в ходе конфликта, вспыхнувшего из-за замечания, спустил своего пса бойцовой породы и применил перцовый баллончик.
"Полицейские установили личность и задержали хозяина питбуля — 30-летнего местного жителя", — рассказали представители МВД.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", по которой мужчине теперь грозит до семи лет тюрьмы. Злая собака была изъята у хозяина в качестве доказательства.
Ранее в подъезде жилой многоэтажки в Сургуте доберман набросился на школьника, вышедшего на лестничную площадку. Мальчик едва не лишился руки, ему удалось вырвать конечность из зубов разъярённой собаки. Мнение жильцов дома об инциденте разделилось. Некоторые считают, что пса необходимо усыпить, а другая половина защищает собаку, утверждая, что наказания заслуживает лишь её невнимательный хозяин.
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