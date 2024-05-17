Петербуржец дважды натравил питбуля на прохожих, и теперь ему грозит до семи лет тюрьмы

Полиция задержала местного жителя, который провоцировал своего питбультерьера, чтобы тот нападал на других собак и прохожих на Гражданском проспекте. Один из пострадавших оказался в больнице. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Петербуржец, который натравлял своего питбуля на прохожих. Фото © Telegram / Петербургская полиция

В полицию Калининского района поступил звонок от 28-летней женщины, которая рассказала, что во время прогулки её собаку попытался разорвать агрессивный пёс породы питбуль. Хозяин животного не пытался оттащить его, а, напротив, всячески провоцировал, подбадривая и натравливая.

Петербуржец дважды натравил питбуля на прохожих. Видео © 360.ru

Второй инцидент случился там же. Пострадавший рассказал полицейским, что незнакомый мужчина в ходе конфликта, вспыхнувшего из-за замечания, спустил своего пса бойцовой породы и применил перцовый баллончик.

"Полицейские установили личность и задержали хозяина питбуля — 30-летнего местного жителя", — рассказали представители МВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", по которой мужчине теперь грозит до семи лет тюрьмы. Злая собака была изъята у хозяина в качестве доказательства.