Онколог назвала категории людей, которым стоит бояться рака кожи

Повысить риск развития меланомы могут такие факторы, как светлая кожа и рыжие или белые оттенки волос. Кроме этого, в зоне риска люди, которые быстро сгорают на солнце. Об этом предупредила врач онколог-дерматолог Наталья Дмитриевская.

"Выделяют несколько факторов, которые также могут повысить риск развития меланомы. К ним относят первый (кельтский. — Прим. Life.ru) фототип. Это светлая кожа, зачастую с веснушками, рыжие или белые оттенки волос, а также голубые, светло-серые или зелёные глаза", — подчеркнула онколог в беседе с РИАМО.

Среди причин также может быть присутствие на кожном покрове более 10 диспластических невусов — это переходная форма от родинки к меланоме. Помимо этого, в зоне риска люди с большим количеством родинок и родимых пятен, а именно более 50 единиц, наличием гигантского или крупного врождённого невуса, занимающего более 5% площади поверхности тела, продолжила Дмитриевская.

По её словам, также среди факторов риска: меланобластомы у близких родственников, пожилой возраст, некоторые наследственные заболевания, например ксеродерма пигментная, и слабый иммунитет.