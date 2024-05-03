5 гадких сюрпризов, с которыми ваше лицо точно столкнётся, если не будете наносить SPF

Забота о коже — это не просто тренд, это необходимость. И если вы ещё не ввели в свой уход солнцезащитный крем, пора это сделать. Нет, это не только для пляжа! Последствия отсутствия SPF в вашем режиме могут быть необратимы. Вот пять неприятных сюрпризов, которые могут ждать ваше лицо.

1. Повышенный риск рака кожи

Как неправильный уход за кожей увеличивает риск рака кожи. Фото © Freepik

Не стоит забывать: солнце — это не только источник витамина D, но и опасное излучение. Без защиты кожи ультрафиолет может не только вызвать ожоги, но и способствовать развитию меланомы и других форм рака кожи. Как страшно звучит, такова и реальность.

2. Ускоренное старение

Солнце способно ускорить процесс старения кожи. Если вы регулярно пренебрегаете солнцезащитным кремом, морщины, потеря упругости и пигментные пятна станут вашими постоянными спутниками значительно раньше, чем вам бы хотелось.

3. Пигментные пятна

Пигментные пятна от солнца: как избежать изменений в цвете кожи. Фото © Freepik

Солнечные лучи провоцируют повышенное производство меланина — это защитная реакция кожи. Результат? Тёмные пятна и неравномерный цвет лица, который будет трудно скрыть под макияжем.

4. Потеря упругости кожи

УФ-излучение разрушает коллаген и эластин — важные компоненты, которые поддерживают кожу упругой и гладкой. Без защиты вы рискуете обнаружить, что кожа становится тонкой, слабой и менее упругой.

5. Солнечные ожоги

Опасность солнечных ожогов: как они влияют на здоровье кожи. Фото © Freepik

Ожоги не только болезненны, но и наносят долгосрочный ущерб коже. Серьёзные солнечные ожоги могут увеличить риск развития рака кожи. И поэтому никогда не забывайте об SPF, даже если на улице облачно!