10 вещей, которые ещё 30 лет назад были нормой, а сейчас считаются роскошью А вы замечали, как сильно изменилась жизнь за последние десятилетия? Что-то, о чём мы и мечтать не могли, стало обыденностью. Но это работает и наоборот. То, что мы считали обыкновенными вещами, теперь роскошь. Что именно? Life.ru разбирается. 3 мая, 14:03 Какие обычные радости советских граждан для современных россиян стали роскошью: 10 примеров. Обложка © ТАСС / Алексей Поддубный

Время неумолимо меняет нашу жизнь, и то, что казалось обыденным и доступным пару десятков лет назад, сегодня может стать настоящей роскошью. Давайте взглянем на десять аспектов нашего быта, которые резко изменили свой статус.

1. Качественная одежда

Превращение повседневности в роскошь: что изменилось за 30 лет. Фото © ТАСС / Т. Жебраускас

Бабушкине платье до сих пор выглядит как новое, в отличие от того, что вы купили в прошлом сезоне. Времена, когда одежда служила годами, ушли, уступив место эре быстрой моды.

2. Мебель из натурального дерева

Когда-то дедушкин стол или бабушкин шкаф передавались из поколения в поколение. Сегодня же подобные вещи — настоящая редкость и предмет гордости, если вы их нашли на блошином рынке… и не разорились, покупая.

3. Ремонт вещей вместо покупки новых

От дома на одну зарплату до ручной работы: что мы потеряли. Фото © ТАСС / Олег Власов

Если ваш телевизор ломался, вы вызывали мастера, и он его чинил. Обувь тоже регулярно относили в ремонт. Теперь проще купить новую вещь, потому что ремонт может обойтись дороже. Мастера по ремонту, похоже, вымерли как динозавры.

4. Письма на бумаге

Запах свежих чернил, скрип пера по бумаге — всё это романтика прошлого. Сегодня мы теряемся в мессенджерах и смайликах, а написать настоящее письмо на бумаге… Это только для самых особенных людей.

5. Дом на одну зарплату

10 примеров из жизни, когда обыденное стало редкостью. Фото © ТАСС / Виктор Воног

В прошлом среднестатистическая семья могла позволить себе купить дом, опираясь только на один доход. Мама имела возможность оставаться дома с детьми, а папа один обеспечивал всю семью.

Сегодня же, чтобы купить даже скромную квартиру на окраине, семье приходится откладывать каждую копейку, и часто оба супруга должны работать на полную ставку.

6. Личное пространство и время

Раньше, чтобы "отключиться" и дать себе передохнуть в одиночестве, достаточно было выключить стационарный телефон. Сегодня ваш начальник может докопаться до вас когда угодно. Отключиться? Для этого, похоже, пора строить свой бункер. Судя по развитию событий, он всё равно рано или поздно понадобится.

7. Водить автомобиль без страха… за свой кошелёк

Почему то, что было нормой 30 лет назад, сейчас — роскошь. Фото © ТАСС / Владимир Казанцев

Помните времена, когда бензин стоил приемлемых денег? Вот и мы уже начинаем подзабывать. Сейчас за заправку приходится отдавать ползарплаты, так и на общественный транспорт все пересядем скоро.

8. Ручной труд и мастерство

В общем-то, ручная работа всегда ценилась на вес золота. Но сейчас, когда всё делают машины, искусные руки ремесленников стали настоящей роскошью. Когда вы покупали что-то, что сделал человек своими руками? То-то и оно!

9. Отдых на природе

Как простые вещи прошлого стали роскошью сегодня. Фото © ТАСС / Исаак Дынин

Когда-то выходные на природе были лучшим способом провести время. И вполне распространённым! Сейчас, чтобы устроить пикник, скорее всего, без интернета, нужно всё планировать так, словно это экспедиция к Эвересту.

10. Простые радости без технологий

Все же в детстве гуляли с друзьями дотемна, пока родители не начинали звать домой? Кажется, дети нынче предпочитают видеоигры настоящим улицам, а игры в "ляпы" стали эксклюзивом для особенно активных.

Эти перемены в нашем быту отражают глобальные сдвиги в экономике, технологиях и культуре. То, что когда-то было привычным и не требовало особых затрат, теперь может стоить дорого или требовать значительных усилий. Ностальгия по "старым добрым временам" иногда заставляет задуматься о том, как многое изменилось и что теперь мы ценим по-новому.

Авторы Сергей Трофимов