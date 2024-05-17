Победительница "Голоса" впервые прокомментировала роман с сыном Полины Гагариной Победительница шоу "Голос" заявила об отношениях с сыном Полины Гагариной 17 мая, 15:44 Полина Гагарина и Виктория Соломахина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / solomahina_vika

Победительница 11-го сезона музыкального шоу "Голос" Виктория Соломахина публично объявила о своих отношениях с сыном певицы Полины Гагариной Андреем. Об этом 20-летняя девушка рассказала в беседе с Voice.

Виктория Соломахина и сын Полины Гагариной Андрей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / solomahina_vika

По её словам, знакомство с молодым человеком произошло в разгар съёмок "Голоса", финал которого состоялся в июне прошлого года. Соломахина попала в команду участников, где наставником была Гагарина. Девушка не стала раскрывать детали развития отношений с Андреем.

"С Андреем мы работали вместе над песнями для проекта. Сейчас мы действительно состоим в отношениях, но я уверена, что каждый из нас хотел бы, чтобы история развития наших отношений осталась между нами", — поделилась победительница "Голоса".

Она добавила, что влюблённость не создала преграды в проекте и в её карьере. Соломахина призналась, что восхищается Гагариной и видит в ней талантливую артистку и большого профессионала, а её советы на проекте начинающая певица назвала бесценными. Впервые об отношениях с сыном Гагариной девушка рассказала в марте этого года, но не вдавалась в подробности, а просто подписала совместное фото с молодым человеком: "Счастливые!"

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Авторы Татьяна Миссуми