Генерал раскрыл слабые стороны натовских танков

Натовская техника продемонстрировала все слабые места в зоне СВО. Никаких преимуществ у западных машин перед российскими нет. Об этом сообщил замначальника Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Сергей Шаленый.

"Современных машин здесь раз, два и обчёлся. На том театре боевых действий, на котором они применяются, в тех формах и способах ведения боевых действий, в которых это происходит, никаких преимуществ перед нашими машинами у них нет. Это я ответственно заявляю. Мало того, применение этих машин со стороны противника выявило их очень много слабых сторон", — сообщил он в беседе с телеканалом "Звезда" на выставке трофейной техники на Поклонной горе в Москве.

По его словам, перед тем, как передать танки для выставки, их осмотрели эксперты. Но, указал военный, никаких "сюрпризов" там не обнаружили. Генерал подчеркнул, что наши инженеры отметили тяжёлую броню танков, которая всё равно не защищает от ракет, а лишний вес железа топит танки в грязи.