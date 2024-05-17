Трое россиян арестованы в Финляндии за попытку вывезти санкционные товары Посольство РФ в Финляндии поговорило с россиянином, задержанным за обход санкций 17 мая, 16:27 В Финляндии задержаны россияне за обход санкций ЕС. Обложка © Freepik

В Финляндии полиция задержала троих россиян, которые якобы пытались вывезти за рубеж товары, находящиеся под санкциями. Российский посол смог пообщаться только с одним из задержанных. Об этом РИА "Новости" рассказали в посольстве в Хельсинки.

"Посольство получило официальное уведомление о задержании россиян, личности всех троих были подтверждены полицией. 16 мая нашим консульским сотрудникам была предоставлена возможность связаться с одним из арестованных по телефону. В ходе разговора никаких жалоб и пожеланий высказано не было", — отметили в дипмиссии.

Известно, что россиян поймали ещё 30 апреля. Девушка и два молодых человека обучаются в финском колледже. В начале мая всех троих отправили под арест до 16 августа. Им вменяется попытка обойти санкции Евросоюза. Сейчас Посольство РФ продолжает бороться за права граждан РФ и принимает меры к их вызволению. Дипломаты надеются, что в скором времени удастся поговорить и с двумя другими обвиняемыми.

А ранее сообщалось, что таможня Финляндии распродала на аукционе большую часть велосипедов тех, кто прибыл в страну в поисках убежища через российскую границу. На аукционе была выставлена сотня двухколёсных транспортных средств. Деньги с продажи были переданы в бюджет Финляндии.

Авторы Татьяна Миссуми