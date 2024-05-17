В Финляндии продали 100 велосипедов беженцев, прибывших со стороны России
Таможня Финляндии распродала на аукционе большую часть велосипедов тех, кто прибыл в страну в поисках убежища через российскую границу, передаёт Yle. На аукционе была выставлена сотня велосипедов.
Большая часть велосипедов была произведена в России компанией Stels. Часть из них были подержанными, другие в хорошем состоянии. Один из велосипедов был продан за 120 евро, причём покупатель посчитал эту цену разумной. Деньги с продажи были переданы государству. В планах финской таможни проводить такие аукционы в течение весны и лета.
Напомним, осенью 2023 года Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией из-за, как утверждалось, массового наплыва беженцев из третьих стран. В начале 2024 года КПП решили оставить недействующими до особого уведомления. Однако недавно стало известно, что Финляндия может открыть границу с Россией после принятия и вступления в силу нового закона о беженцах.
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