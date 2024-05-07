Власти Финляндии допустили открытие границ с РФ после принятия закона о беженцах
Российско-финская граница. Обложка © ТАСС / Lehtikuva / IMAGO / Lauri Heino
Финляндия может открыть границу с Россией после принятия и вступления в силу нового закона о беженцах. Об этом заявил министр обороны европейского государства Антти Хяккянен.
"Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый "исключительный закон", — сказал он в интервью Etelä-Saimaa.
Согласно вышеназванному документу, власти смогут ограничить приём просителей убежища, прибывающих со стороны России. Ожидается, что он поступит на рассмотрение в парламент в течение одной – двух недель, после чего будет принят и вступит в силу в кратчайшие сроки.
Напомним, осенью 2023 года Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией из-за, как утверждалось, массового наплыва беженцев из третьих стран. В начале 2024 года их решили оставить недействующими до особого уведомления. На данный момент разрешены только грузоперевозки по железной дороге и только через один пункт пропуска.