Власти Финляндии допустили открытие границ с РФ после принятия закона о беженцах

Финляндия может открыть границу с Россией после принятия и вступления в силу нового закона о беженцах. Об этом заявил министр обороны европейского государства Антти Хяккянен.

"Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый "исключительный закон", — сказал он в интервью Etelä-Saimaa.

Согласно вышеназванному документу, власти смогут ограничить приём просителей убежища, прибывающих со стороны России. Ожидается, что он поступит на рассмотрение в парламент в течение одной – двух недель, после чего будет принят и вступит в силу в кратчайшие сроки.