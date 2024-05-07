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7 мая, 11:57

Власти Финляндии допустили открытие границ с РФ после принятия закона о беженцах

Российско-финская граница. Обложка © ТАСС / Lehtikuva / IMAGO / Lauri Heino

Российско-финская граница. Обложка © ТАСС / Lehtikuva / IMAGO / Lauri Heino

Финляндия может открыть границу с Россией после принятия и вступления в силу нового закона о беженцах. Об этом заявил министр обороны европейского государства Антти Хяккянен.

"Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый "исключительный закон", — сказал он в интервью Etelä-Saimaa.

Согласно вышеназванному документу, власти смогут ограничить приём просителей убежища, прибывающих со стороны России. Ожидается, что он поступит на рассмотрение в парламент в течение одной – двух недель, после чего будет принят и вступит в силу в кратчайшие сроки.

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Напомним, осенью 2023 года Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией из-за, как утверждалось, массового наплыва беженцев из третьих стран. В начале 2024 года их решили оставить недействующими до особого уведомления. На данный момент разрешены только грузоперевозки по железной дороге и только через один пункт пропуска.

Матвей Константинов
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