"И кого они наказали?": Володин раскрыл ущерб Финляндии от "железного занавеса" против России Володин заявил, что Финляндия наказала своих граждан закрытием границы с РФ 28 апреля, 12:35 Финляндия пострадала от закрытия границы с РФ. Обложка © ТАСС /АР

Финляндия закрыла КПП на границе с РФ, тем самым лишив страну возможностей для развития, в том числе за счёт туристического потока. Об этом написал в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что такие действия финских властей больно бьют по самим финнам.

"Экономическое сотрудничество с Россией приносило процветание их восточным регионам. Но руководство Финляндии, опустив железный занавес, наказало своих граждан, лишило страну возможности развиваться", — отметил политик.

Он пояснил, что без российских туристов банкротятся предприниматели в восточных районах Финляндии, а муниципалитеты разоряются и пустеют. Володин привёл в качестве примера Виролахти, финское поселение вблизи с границей РФ. Его хотят объединить с городом Хамина, так как "денег нет даже на уборку улиц", заметил спикер ГД.

Сейчас Хельсинки просят Евросоюз выделить 10 миллиардов евро, чтобы пустить деньги на поддержание жизни в приграничных с Россией регионах. Володин подчеркнул, что это и есть первые итоги вступления Финляндии в НАТО, хотя изначально планировалось ударить санкциями именно по Москве. "И кого они наказали?" — резюмировал спикер нижней палаты парламента.

Авторы Татьяна Миссуми