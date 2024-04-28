"И кого они наказали?": Володин раскрыл ущерб Финляндии от "железного занавеса" против России
Володин заявил, что Финляндия наказала своих граждан закрытием границы с РФ
Финляндия пострадала от закрытия границы с РФ. Обложка © ТАСС /АР
Финляндия закрыла КПП на границе с РФ, тем самым лишив страну возможностей для развития, в том числе за счёт туристического потока. Об этом написал в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что такие действия финских властей больно бьют по самим финнам.
"Экономическое сотрудничество с Россией приносило процветание их восточным регионам. Но руководство Финляндии, опустив железный занавес, наказало своих граждан, лишило страну возможности развиваться", — отметил политик.
Он пояснил, что без российских туристов банкротятся предприниматели в восточных районах Финляндии, а муниципалитеты разоряются и пустеют. Володин привёл в качестве примера Виролахти, финское поселение вблизи с границей РФ. Его хотят объединить с городом Хамина, так как "денег нет даже на уборку улиц", заметил спикер ГД.
Сейчас Хельсинки просят Евросоюз выделить 10 миллиардов евро, чтобы пустить деньги на поддержание жизни в приграничных с Россией регионах. Володин подчеркнул, что это и есть первые итоги вступления Финляндии в НАТО, хотя изначально планировалось ударить санкциями именно по Москве. "И кого они наказали?" — резюмировал спикер нижней палаты парламента.
Напомним, осенью 2023 года власти Финляндии закрыли все КПП на границе с РФ, объяснив это решение якобы наплывом беженцев из третьих стран. В начале апреля этого года Хельсинки решили оставить КПП закрытыми до особого уведомления. Ранее особый режим на погранпунктах продлевался каждые два месяца, срок действия текущих ограничений должен был истечь 14 апреля. В настоящее время разрешены только грузоперевозки по железной дороге через пункт пропуска Вайниккала.