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17 мая, 17:10

Захарова высмеяла размещение флага ЛГБТ* на здании эстонского МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала размещение флага ЛГБТ* на здании эстонского МИД. По её словам, и без атрибутики меньшинств ситуация была предельно ясна.

"В принципе, и без флага было понятно. Хотя, согласна, с флагом ещё смешнее", — написала она в своём телеграм-канале.

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Ранее Захарова не оставила без внимания участившиеся обстрелы российских городов. Она отметила, что в таких атаках прослеживается след Запада. По её словам, кураторы режима Зеленского "играют с огнём", отправляя на Украину дальнобойные ракеты. Кроме того, по мнению представителя МИД, именно западные страны разрешают обстреливать мирных жителей.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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