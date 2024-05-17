Захарова высмеяла размещение флага ЛГБТ* на здании эстонского МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала размещение флага ЛГБТ* на здании эстонского МИД. По её словам, и без атрибутики меньшинств ситуация была предельно ясна.

"В принципе, и без флага было понятно. Хотя, согласна, с флагом ещё смешнее", — написала она в своём телеграм-канале.

Ранее Захарова не оставила без внимания участившиеся обстрелы российских городов. Она отметила, что в таких атаках прослеживается след Запада. По её словам, кураторы режима Зеленского "играют с огнём", отправляя на Украину дальнобойные ракеты. Кроме того, по мнению представителя МИД, именно западные страны разрешают обстреливать мирных жителей.