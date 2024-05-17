Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 17:44

В России хотят увеличить штраф за курение в неположенных местах до 15 тысяч

В России предложили штрафовать на 15 тысяч за курение в неположенных местах, а за нарушение на детской площадке административное наказание хотят поднять до 30 тысяч рублей. С таким заявлением выступил глава Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.

"Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч, за курение на детской площадке — до 30 тысяч, для родителей может быть введён штраф до 7 тысяч за курение ребёнка младше 16 лет", — написал Метелев в своём телеграм-канале.

55% россиян хотели бы запретить курение на улице и вообще не терпят курильщиков
55% россиян хотели бы запретить курение на улице и вообще не терпят курильщиков

А ранее в Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Там отметили, что в России становится всё больше увлекающихся вейпами. По словам законодателей, сегодня "парилки" зачастую пропагандируются как якобы безопасная альтернатива обычным сигаретам, хотя на самом деле они наносят непоправимый вред здоровью

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Александра Мышляева
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров