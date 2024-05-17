В России хотят увеличить штраф за курение в неположенных местах до 15 тысяч

В России предложили штрафовать на 15 тысяч за курение в неположенных местах, а за нарушение на детской площадке административное наказание хотят поднять до 30 тысяч рублей. С таким заявлением выступил глава Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.

"Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч, за курение на детской площадке — до 30 тысяч, для родителей может быть введён штраф до 7 тысяч за курение ребёнка младше 16 лет", — написал Метелев в своём телеграм-канале.