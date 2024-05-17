В России хотят увеличить штраф за курение в неположенных местах до 15 тысяч
В России предложили штрафовать на 15 тысяч за курение в неположенных местах, а за нарушение на детской площадке административное наказание хотят поднять до 30 тысяч рублей. С таким заявлением выступил глава Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.
"Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч, за курение на детской площадке — до 30 тысяч, для родителей может быть введён штраф до 7 тысяч за курение ребёнка младше 16 лет", — написал Метелев в своём телеграм-канале.
А ранее в Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Там отметили, что в России становится всё больше увлекающихся вейпами. По словам законодателей, сегодня "парилки" зачастую пропагандируются как якобы безопасная альтернатива обычным сигаретам, хотя на самом деле они наносят непоправимый вред здоровью
ТАСС / Артём Геодакян