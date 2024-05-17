Россиянка поехала на похороны к отцу на Украину и оказалась там в тюрьме за госизмену
Москалькова занимается судьбой россиянки, осуждённой на Украине за госизмену
Россиянка поехала на похороны к отцу на Украину и получила там тюремный срок за госизмену. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Она рассказала, что занимается вопросом 60-летней гражданки России, которая поехала проводить в последний путь отца. По прибытии её задержали и осудили на 12 лет якобы за госизмену. При этом, по словам омбудсмена, женщина никогда не занималась противоправной деятельностью.
"Поразительно, как русофобия ломает судьбы людей", — заключила Москалькова.
А ранее Москалькова сообщила о работе над другим вопросом. Тогда заключённые исправительной колонии "Чёрный дельфин" пожаловались на сотрудников учреждения. Омбудсмен пообещала держать ситуацию на особом контроле.
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