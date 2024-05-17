Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 19:00

Россиянка поехала на похороны к отцу на Украину и оказалась там в тюрьме за госизмену

Москалькова занимается судьбой россиянки, осуждённой на Украине за госизмену

Россиянка поехала на похороны к отцу на Украину и получила там тюремный срок за госизмену. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она рассказала, что занимается вопросом 60-летней гражданки России, которая поехала проводить в последний путь отца. По прибытии её задержали и осудили на 12 лет якобы за госизмену. При этом, по словам омбудсмена, женщина никогда не занималась противоправной деятельностью.

"Поразительно, как русофобия ломает судьбы людей", — заключила Москалькова.

Москалькова призвала мир осудить украинских нацистов за атаку на Белгород
Москалькова призвала мир осудить украинских нацистов за атаку на Белгород

А ранее Москалькова сообщила о работе над другим вопросом. Тогда заключённые исправительной колонии "Чёрный дельфин" пожаловались на сотрудников учреждения. Омбудсмен пообещала держать ситуацию на особом контроле.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Татьяна Москалькова
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров