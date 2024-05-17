Россиянка поехала на похороны к отцу на Украину и оказалась там в тюрьме за госизмену

Россиянка поехала на похороны к отцу на Украину и получила там тюремный срок за госизмену. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она рассказала, что занимается вопросом 60-летней гражданки России, которая поехала проводить в последний путь отца. По прибытии её задержали и осудили на 12 лет якобы за госизмену. При этом, по словам омбудсмена, женщина никогда не занималась противоправной деятельностью.

"Поразительно, как русофобия ломает судьбы людей", — заключила Москалькова.